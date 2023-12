Silvia Paluoja ⟩ Ereda jäljega erilised tavalised

Siinkirjutaja lendab madalamalt, tuginedes praktiliste rakendusuuringute keskuse asemel isiklikule muljele ja erilistele tavalistele inimestele, kes raputavad oma loomeanniga meid argise muremäe otsast alla. Mis sest, et mõnele üle võlli läinuna, nagu Allikukivil Tartusse viiva tee ääres oma humoorikalt terava näitusega kultuuripealinna värava avanud külamees Andrus Older «Vaba vanniga poliitikutele ehk sõnasolgutajatele» ning sõnumiga: «Kultuur on Eesti energia». Selles loomeütlemises on ehk lohutav tera kagueestlastele, kes lumesaju järel elektrita jäid.