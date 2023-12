Pudeli külge kinnituvad korgid on juba reaalsus, tuleva aasta suvest ka kohustus.

Ah, see uus pudelikork! See, mis klammerdub pudeli külge kui superliim või kui väike pelglik jõnglane ema sääre külge. Kork ja pudel on nüüd koos, nagu vahetanuks nad vandeid: "Nii rõõmus kui mures, nii heas kui halvas, nii rikkuses kui vaesuses!"