Lõppeva kultuuriaasta vaieldamatu number üks on 13. noorte laulu- ja tantsupidu Tallinnas. See hõlmas pikka ettevalmistusperioodi, kulminatsiooniks kõrvetav päike tantsupeol ja külm äikesevihm laulupeol. On, mida meenutada aastate pärast. Palju emotsioone ja erilisi hetki, mida endaga kaasas kanda.