Vambola Paavo ⟩ Hääl, mis puudutab südameid

Vilgats astus kindlalt eelkäijate kingades, tehes 15 aastat Pärnu tõeliselt suureks. Pärnumaa eristus teistest, sest oli kogu aeg pildis. Iga kord, kui tema häält kuulsin, teritasin kõrvu. Sageli tabasin end mõttelt, kuidas ta leiab alati üles selle miski ja oskab oluliseks teha. Tegemist on eduka müügitööga. Omaette oskus on teha tagasihoidlik asi selliseks, et see mõjub rosinana. Selleks peab olema annet ja fantaasiat.