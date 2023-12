Aasta looduses ⟩ Rohkelt ilvesejälgi, 187 puuki, põud, varane tali ja suhtlusprobleemid

Paigutasin juba nädalapäevad tagasi uue aasta ootuses praegu seinal rippuva kalendri taha järgmise ajaraamatu. Vaatamata laialdasele aastavahetuse tähistamisele on looduses aasta viimane, aga ka uue aasta esimene, teine ja neljaski päev nagu iga teine. Selle vahega muidugi, et päevad venivad aegamisi pikemaks. Kalendriaasta viimastel nädalatel ja päevadel on aga kombeks vaadata eelnevale tagasi. Julgemad asuvad muidugi vormistama ja püstitama ka uue aasta lubadusi ja eesmärke.