Galerii ⟩ Non Grata astus peaesinejana üles tegevuskunstifestivalil Miamis

Tegevuskunstifestival toimus Art Baseli ja Miami Art Week‘i raames, selle eesmärk on tutvustada Miamis ja laiemalt USAs sõltumatute etenduskunstide skeene mitmekesisust. Non Grata koosseisus esinesid Anonymous Boh, Devil Girl, Harmony, Brenda, Eyeball, Toothlifeless ja No Nation. Esinemist toetas Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp.