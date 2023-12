Mida peab Kristin Tattar veel tegema, et ta aasta sportlaseks nimetataks?

Olgu kohe alustuseks öeldud, et Jefimova on kahtlemata suurepärane sportlane, kes vääris seda autasu: teenida 16aastaselt Eestile ajaloo esimene kuldmedal lühiraja ujumise EMilt ja olla MMil esikuuikus – ülikõva! Minagi kaalusin mitu päeva, kas panna esimeseks kuldkala või olla eeldatavasti see teisitimõtleja.

Olen kettagolfist palju kirjutanud, selle alaga hästi kursis ja võib-olla väärtustangi Tattari saavutusi teistest rohkem. Seega on arusaadav, et paljud seda ala veel nõnda kõrgelt ei hinda: on see ju Eesti spordiloos uus ja võõras ala. Paljudele ehk isegi kummaline: mis sport see olla saab? Jalutatakse metsas ja loobitakse taldrikuid.