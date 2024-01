GALERII ⟩ Leetsari mälestusvõistlusel purunes nii Eesti tippmark kui osalusrekord

Järjekorras 15. mõõduvõtu muutis eriliseks rekordarv oselejaid: uhiuut Mondo katet tallas 255 atleeti. Väärib märkimist, et kui 2009. aastal alustati, astus võistlustulle 70 sportlast.

Mälestusvõistluse peakorraldaja, SK Altiuse ja Pärnu spordikooli treeneri Romet Mihkelsi sõnutsi on põhjusi mitu, miks veel aasta viimastel päevadel suvepealinna populaarsele mõõduvõtule tullakse.

“Kuna paari päeva pärast aasta vahetub ja tulevad uued vanuseklassid, saab meil veel rekordeid püüda ja endast märgi maha jätta,” tõdes eestvedaja 2023. aasta eelviimasel päeval. “Esile tuuakse ka hubasust ja teistmoodi õhustikku: kompaktses hallis on palju rahvast ja tekib emotsioon. Kuskil tühjas Lasnamäe hallis ei saaks arugi, kas on võistlus või trenn. Siin on kaasaelamist kõvasti ja paljud sportlased saavad teha sisehooaja esimese võistluse.”