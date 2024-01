On ilmselt vähe loomi, keda ootamatu pauk ei morjenda. Ilutulestik võib lemmikloomi ehmatada sedavõrd, et nad pistavad suvalises suunas plagama. Halvemal juhul saavad nad viga. Mõni hukub autorataste all ja on, keda matta, aga nii mõndagi õnnetut hinge ei nähta enam kunagi.