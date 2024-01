Lõppenud aasta enim laenutatud raamat oli legendaarse näitleja elulugu, popim pill ukulele

Pärnu keskraamatukogu ilukirjanduse osakonna juhtspetsialist Kadi Taremaa sõnas, et enimtahetud märksõnad on “armastus” ja “krimka”, samal ajal ei saa öelda, et üldse ei võetaks midagi tõsist. Iga raamat leiab lugeja ja ükski neist niisama riiulis ei seisa. “Krimkad on isegi populaarsemad kui naistekad, samuti uuemad elulooraamatud: Ulfsaki kõrval Kersti Merilaas ja August Sang (Liina Pihlaku “Elu puu”), kuna nad on Pärnuga seotud,” rääkis Taremaa.