Pärnu muuseumis lõpeb eriline näitus giidituuriga

Mustoneni kogu väljapanek on andnud ainulaadse võimaluse näha oma silmaga Jaapani Myochini perekonna valmistatud soomusrüüd ja muid unikaalseid relvi Euroopast, Pärsiast ja Indiast, niisuguseid näeb tavaliselt vaid suurtes maailmamuuseumides. Üle 130 rariteetse eseme tutvustavad relvade ja soomusrüüde mitmekesisust ja arengulugu 8.–18. sajandini.

Väljapanekust ilmneb, et relvad ei ole lihtsalt sõjamehe tööriistad: neid on läbi aegade peetud rikkuse ja ühiskondliku staatuse sümboliks. Relvade valmistamine oli kallis ja nõudis osavaid meistreid. Giidituuril avaneb võimalus esitada küsimusi ja kuulda ajaloo kohta silmast silma. Laupäeval on giidituur eesti ja pühapäeval inglise keeles.