Eesti muusika suursündmuse peakorraldaja: Reaalsus on päris karm

Osa teoseid on orkester mänginud varem, osa on uued, seekord võetakse kaasa natuke laiem repertuaar. Üksteisest erinevad teoste poolest ka Pärnu ja Tallinna kontsert. Saab võrrelda, kuidas orkester eri saalis kõlab.



Kõiki suvise muusikafestivali peaesinejaid ei saa korraldajad veel avalikustada.



“Reaalsus on päris karm. Just tegin kokkuvõtet ja võrreldes koroonaeelse ajaga on meie majutuse eelarve rohkem kui kolmekordistunud,” möönis Hallik. Üks põhjusi seisneb selles, et muusikud pidid kolima ühekohalistesse tubadesse, aga ka hotellide, toidu ja muud hinnad on väga palju tõusnud. Eelarve, mis on vaja kokku saada, on hästi kiiresti just viimase paari aastaga kasvanud. “Otsime, kas on võimalik toetajaid juurde leida,” avaldas peakorraldaja.



Kristjan Hallik. Foto: Madis Veltman/Postimees





Festivali piletihinnad on vähem tõusnud kui kogu eelarve ja seda teadlikult. “Mõnes mõttes võiks ju piletihindu veel kergitada, aga siis muutuks festival kohalikule publikule vähem kättesaadavaks,” nentis Hallik, et seda ei tahaks. “Kui meil oli 2022. aasta festivali uuring, ilmnes, et umbes kolmandik publikust oli Pärnu piirkonnast, natuke üle kolmandiku ülejäänud Eestist ja veidi alla kolmandiku välismaalt. See oli veel koroonast väljatuleku aasta, praegu võib see jaguneda täpselt kolmeks ja see on päris hea suhe,” arutles peakorraldaja.