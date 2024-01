Ent jääb mõistmatuks, miks Pärnu linnavalitsus sellise asja läbi laskis. Mänguväljak ja rulapark peaksid olema kohad, kus laps saab mängida ja liikuda, ilma et teda pommitataks kõikvõimalike halbade mõjutustega, mida lapsed niigi iga päev kamaluga kaela saavad. Seda enam, et tegemist on avalike mänguväljakutega, mis rajatud maksumaksja raha eest.

Kuidagi ei päde linna seletus, et prügikastil on ju kirjas: pane prügi prügikasti, seega ei ole see reklaam. Nagu ütles tervise arengu instituudi avalike suhete juht Valdo Jahilo: lapsed näevad enam kujunduselemente ja see, mida laps näeb, mõjutab tema soove, valikuid. Minu nelja-aastane, kes ei oska lugeda, tunneb ära kõik automargid ja kaupluseketid. Logo järgi. Tänaval hüüab, et “näe, Selveri masin sõidab!”, kui selle poeketi kirjadega kaubik mööda vurab.