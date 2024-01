Galerii ⟩ Noore pärnaka fotonäitus tabab sarnaseid hetki ja paiku Pärnus ja New Yorgis

Must-valgelt hakkas ta juhuslikult tabatud hetki üles pildistama just seetõttu, et nii on võimalik vabaneda üleliigsest värvimürast. Ainult nii - vaadates mingit ainet või objekti piisavalt lähedalt, jättes kõrvale ümbruse või ebaolulised osad, hakkame nägema teatud mustreid või sarnasusi. Peale reisi, vaadates reisipilte kitsamas sõprade ringis, olid just must-valged pildid need, mis kõige enam tähelepanu köitsid. Ja sealt sai alguse näituse idee - kui need pildid pakkusid huvi lähimatele sõpradele, siis ehk on neid huvitav vaadata ka laiemal publikul.