“Pärnu üks võimalus on hakata energiatootjaks. Meil on mere peal tohutult tuult, selle võiks kokku korjata ja panna energiakandjasse. Olgu selleks siis vesinik või metanool,” avaldas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius taskuhäälingu “Sõnu ei söö” aasta esimeses saates. Meeri jutu järgi on juba olemas paar ettevõtjast huvilist, kes oleks valmis tuuleenergia abil metanooli tootma.