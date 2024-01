GALERII ⟩ Külma trotsivaid kalamehi jääl leidus, aga kala nappis

Pärnu sõudeklubi lähistel õngitsenud lätlasest kalamees oli südapäevaks kätte saanud kaks pisemat isendit. Ta pakkus, et kalanappuse põhjuseks on tugev külm. Jääl oli mees hommikul kaheksast. Hommikupoolikul näitas kraadiklaas Pärnus 22 miinuskraadi ja tuulekülmaks miinus 28, ent kalastaja kostis, et kui liiter on sees, siis ei ole külm. Pärnus käib Riiast tulnud mees püüdmas küllalt sageli. Viimati kahe nädala eest, kui oli soojem ja siis oli kalasaakki hea. Pärnusse tuli ta koos kolme kaaslasega.