Silvia Paluoja ⟩ Muuseumijuht laskis džinni pudelist välja

Koidula muuseumi juhataja, vabakutseline näitleja Elmar Trink ütles Pärnu Postimehe usutluses (taskuhääling digilehes 24.12 ja paberlehes 4.01) tingivas kõneviisis, et Hospidali tänavale võiks taas anda Koidula nime. Ehk siis tema vastus Siiri Erala sellekohasele küsimusele: „/.../Pärnu on vist ainuke linn, kus ei ole Koidula tänavat. See oli nõukogude ajal, aga 1990. aastate alguses nimetati Hospidali tänavaks. Võiks selle nime tagasi panna. See läheb Koidula ausambast mööda, see oleks loogiline. Ega siin muud ole, kui tuleb teha ettepanek linnavalitsusele.”