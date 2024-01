Mida teha, kui elaniketa korteri omanik ei küta ega maksa arveid?

“Mõni eriti vanemas puumajas elav korteriomanik on suisa ahastuses: küta kui tahes palju, temperatuuripügalat 18 kraadist kõrgemale saada ei õnnestu, sest naaberkorterid seisavad kütteta,” vahendas EKÜL pressiteates Mardi sõnu.

Mardi selgituse kohaselt on omanik kohustatud hoidma korteris sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab korteri säilimise. “Senisele kohtupraktikale toetudes võib öelda, et korteris peaks olema tagatud mõistlik temperatuur, vähemalt 18 kraadi, kuid eluruumidega iga päev tegelevate spetsialistide hinnangul võiks see olla 20–21 kraadi ligi,” selgitas Mardi.