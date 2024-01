Video ⟩ Päev täis tänavatantsu: Pärnus andsid trenne muude linnade hiphopparid

Locking on üks seitsmest tänavatantsustiilist, mida tasuta treeningupäeval Pärnus huvilistele tutvustati. Samuti sai tutvust teha vogue‘i, dancehall‘i, hiphopi, breigi, popping‘u ja house‘iga. Treenerid olid sedapuhku kokku sõitnud eri linnadest, et tantsunoorte vaheaja lõpp veel põnevamaks teha ja harjutada neidki stiile, mida Pärnus iga päev ei õpetata.

Üritus "24h of hip-hop" toimus korraga kolmes suurimas Eesti linnas ning ürituse tegi eriliseks just see, et kõikjalt Eestist sõitsid treenerid tunde andma sinna, kuhu muidu ei satu.