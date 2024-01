Raavo Raadik ⟩ Kas lagumajade Bermuda kolmnurk?

On fakt, et niigi raskel ajal käib Läänemere äärde jäävate kuurortlinnade vahel kundede pärast tõsine võitlus, mille üks relvi on linna heakord. Ja keskväljakul aastaid asuv hädapärase võrkaiaga piiratud ehitustander ei räägi siin just suvepealinna kasuks.