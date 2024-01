Loodusvaatlus ⟩ Tore näha, et ka nurmkanu on veel alles

Pakane andis mõneks ajaks järele ja kiire pilguheit neisse metsanurkadesse, kus viimasel ajal olen enam liikunud, näitas, et enamik sulelisi elas selle esimese suurema proovikivi üle. Pöialpoisse oli sel ajal muidugi veidi vähem näha, aga see võis tuleneda sellestki, et nad tegutsesid tihedamate kuuskede keskel. Neist veidi suuremad musttihased olid aga kõik olemas ja seda inimese abitagi.