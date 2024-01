Vambola Paavo ⟩ Kui erastaks postiettevõtte

Olid ajad, kui kirjakandjad ei jõudnud kõiki soove õigeks ajaks laiali vedada. Lähedase meelespidamine kaardi ja käsitsi kirjutatud reaga loob erilise sideme. See tuleb südamest. Lähed postkontorisse, valid välja kaardid ning siis ostad juurde margid ja ümbrikud. Kodus laua taga on aega mõtteid koondada ning soovid kirja panna. Noorem põlv ütleb selle kohta mõttetus.

Praegusi hindu vaadates tundub kirja saatmine luksus, see pole paljudele eakamatele taskukohane. Siinkohal tuleb teha “kummardus” riigile ehk Eesti Postile. Midagi on viltu, kui kaardi saatmiseks tuli tänavu Saksamaale või Horvaatiasse lunastada 2.50 maksev mark. Mullu oli väljaminek veel 1.80 euro ringis. Kui välismaal elavatele lähedastele või sõpradele saatsid tänavu tervitusi, kulus ainuüksi markidele paarkümmend eurot. Vanemale inimesele on see suur väljaminek.