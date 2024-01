Kultuuririkkuse aasta algab mereäärses seltsimajas

Kultuuriminister Heidy Purga kutsub sel aastal inimesi lahti mõtestama seda, millest koosneb meie kultuuri rikkus ja mitmekesisus. “Me oleme ajaloo jooksul kultuuride ristteel elades saanud rikkalikult nii tavade ja kommete, keele- kui ka kultuurimõjutusi ning loonud sellest oma äratuntava, kuigi raskesti sõnastatava komberuumi. Koos edukalt edasiliikumiseks on oluline märgata seda, mis meie maailma rikkamaks ja rikkalikumaks teeb, ning leida koos see, mille pärast kokku hoida,“ ütles minister.

Kultuuririkkus on kõik, mis meid ühendab: alates elamustest ja toitudest kuni loomingu ja tulevikuni.

Teema-aastat eestvedava integratsiooni sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsevi sõnutsi annab see võimaluse leida iga päev midagi ühist. “Kultuuririkkus on kõik, mis meid ühendab: alates elamustest ja toitudest kuni loomingu ja tulevikuni,” lausus Moskovtsev. Ennekõike tasub argielus ringi vaadata, näiteks saab leida ühist rahvustoitudes, märgata kultuuride rohkust muusikas ja uurida oma perekonna lugu. Sama teretulnud on ühised ettevõtmised, näiteks võiks tihedamini omavahel kohtuda, vahetumalt rõõme-muresid jagada.