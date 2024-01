Vapruse vutimehed ootavad elevusega uut hooaega

Kauber kinnitas, et Pärnu kõige kõvema jalgpallimeeskonna mängijate isu on pärast detsembrikuist puhkust suur ja kõik teevad trenni suure innuga. Viilida ei ürita keegi. “Kuna meeskond on sama mis mullugi, on kõigil hea meel trennis tagasi olla. Peale puhkust on tööisu suur,” seletas Kauber. “Tingimused on ju suurepärased. Lust on teha soojas ja puhta väljaku peal trenni.”