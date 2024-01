Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi visiit Eestisse on ühelt poolt märk Ukraina rahva tänust Eesti (ning Läti ja Leedu) vankumatu toetuse eest. Teisalt on see signaal nendele riikidele, kes tunnevad sõjaväsimust: Venemaad ja selle imperialistlikke ambitsioone tundvad riigid ei kavatse astuda selles toetuses sammugi tagasi.