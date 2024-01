Ülevaade: mehed tarvitavad vägijooki regulaarselt vähem kui varem, naiste hulgas on seis vastupidine

Näiteks viimase kümne aasta jooksul on alkoholi mittetarvitavate inimeste osa märksa suurenenud: kui 2012. aastal oli karsklasi üheksa protsenti, siis 2022. aastal 16.

Positiivne on tendents ka noorte alkoholitarvitamises: vähenenud on nii elu jooksul vägijooki tarvitanud kui ka purju joonud noorte protsent. Muutus on suurem noormeeste seas. Alkoholi tarvitanud noored proovisid kesvamärjukest esimest korda keskmiselt 12aastaselt ning jõid end purju 14aastaselt.



Ilmneb, et võrreldes gümnasistidega joob suurem hulk kutsekoolide õpilasi end kord nädalas või sagedamini purju.



Kõige sagedamini tarvitatakse alkoholi külalistega või külas olles, koduste tegevuste juurde või kodus toidu kõrvale. Foto: Tervise Arengu Instituut/ Kuvatõmmis

Kui mõni positiive suund välja arvata, on TAI spetsialistide hinnangul siinmail arenguruumi veel küllaga. Aastas tarvitab keskmine Eesti inimene rohkem alkoholi kui Euroopa keskmine. Tunamullu tarbisid 15aastased ja vanemad Eestis alkoholi 11,2 liitrit elaniku kohta. Euroopa alkoholikahjude vähendamise tegevuskava kohaselt peaks Eestis 2025. aastaks keskmine tarbimine inimese kohta vähenema liitri jagu.

Muret tekitab veel see, et alates 2019. aastast on suurenenud alkoholitarvitamisest tingitud haigustesse suremus, eelkõige puudutab see mehi.



Eelkõige puudutab alkoholitarvitamisega seotud haigustesse suremus mehi. Foto: Tervise Arengu Instituut/ Kuvatõmmis

Samuti selgus, et 2022. aastal kaotas alkoholiga seotud õnnetustes elu 92 inimest. Peaaegu iga teine, kes õnnetustes hukkunud, on olnud alkoholijoobes. Eelkõige on tegu tule- ja uppumissurmadega.



Peaaegu iga teine inimene, kes on õnnetustes hukkunud, on olnud alkoholijoobes Foto: Tervise Arengu Instituut/ Kuvatõmmis

Regulaarne vägijoogi tarvitamine on meeste seas pigem vähenenud, kuid naiste hulgas on märgatavalt suurenenud.

Meeste seas on läbi aegade populaarseim toode olnud õlu. Kuid viimase kümne aasta jooksul on regulaarselt õlut joovate meeste osatähtsus mõnevõrra langenud. Viimase kümnendi jooksul on naised hakanud regulaarselt tunduvalt rohkem veini jooma.



Ülevaate koostajate arvates on tõhusaimad meetmed, millega riik alkoholikahjusid vähendada saab, alkoholi kättesaadavuse vähendamine ning alkoholireklaami nähtavuse ja turunduse piiramine.