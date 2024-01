Nädalast jäi kõlama ⟩ Oleme vastastikku tänulikud

Vahetult enne Ukraina riigipea visiidi algust kirjutas Eesti Päevaleht, et see polnud sugugi esimene kord, mil Zelenskõi plaanis Eestisse tulla. Seekordsetki Baltimaade külastamist hoiti viimase hetkeni saladuses. Sõdiva riigi presidendina on tema elu järjepidevalt ohus ja tema visiidi ajal kasutati äärmiselt tugevaid turvameetmeid.