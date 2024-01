Galerii ⟩ Jäärallitajatel on pidupäevad

Ametlikke driftimiskohti maakonnas teadaolevalt pole. Mis on, on kohaliku kogukonna enda loodud. Külastasime aastaid teada jääralli kohti: Seljametsa karjäär Paikusel ja Selja karjäär Tori vallas.

Selja karjääri juures olev parkla kihas laupäeva lõunal autodest. Ja need ei olnud kalamehed. Rajal liueldi nii spetsiaalselt ralliks putitatud masinatega kui tavaliste linnamaasturitegagi. Väikse grupi autoentusiastide jaoks on jääraja sõit lõbustus, kuid paljude jaoks on see ka oluline viis õppida, kuidas auto libedal teel käitub.