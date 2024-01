Naabrid äratasid suitsu täis korteris maganud inimese

Päästjad tuulutasid ruumid ja selgitasid elanikule, et süüa tehes ei tohi mingil juhul magama jääda või kodunt ära minna.

Möödunud aastal reageerisid päästjad Pärnumaal toidukõrbemisele 15 korda. Neist õnneks ükski ei viinud Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa teatel suure tulekahju ega inimese hukkumiseni. Ent ta nendib, et see oht jääb alati, eriti juhul, kui mängus on alkohol ja elamises puuduvad suitsu- ja vingugaasiandur.