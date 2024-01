Suusatreenerid annavad terviseradadel tasuta tunde

Tunnid on mõeldud lastele ja noortele, kes pole kunagi suuski alla pannud, ja täiskasvanutele, kelle viimased sõidud on jäänud aastate taha. Treeningud toimuvad pea kõikides maakondades, kokku üle 40 rajal, mille eest kannavad hoolt Eesti Terviseradade rajameistrid. Pärnumaal ootavad juhendajad huvilisi Reiu-Raeküla terviserajal ja Jõulumäel. Tundide ajad leiab ja neisse registreerumine toimub internetis aadressil suusaliit.ee/100suusatundi.

Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera sõnutsi on praegu kõikjal Eestis üle 90 korralikult hooldatud suusaraja, kokku üle 700 kilomeetri radu. "Nii nagu eelmisel talvel on tänavu alates novembrikuust olnud võimalik enamikul terviseradadel üle Eesti suusatada. Rajameistrid teevad head tööd selle nimel, et suusatamine oleks nauding," rääkis Jõepera.