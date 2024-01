Juba mõnda aega on Sindi raekoja renoveerimine olnud pausil.

Sindi raekoja läinud kevadel hooga alanud renoveerimine on jõudnud umbes poole peale, kuid kas tööd plaanitult märtsi lõpuks valmivad, on kahtluse all. Põhjuseks skandaalse ehitusettevõtte pankrot.