Võrkpallurid otsivad ühte jalga ja võtaks pronksid juba vastu

Teisipäevases hommikuses trennis harjutas spordihallis kümme vollekat: hüppeid ei tehtud, vaid lihviti tehnikat. Ehkki nimekirjas on mehi rohkem, ütles peatreener Toomas Jasmin, et 10–11 pallurit ühel treeningul ongi tavaline taks.

Kuskil polnud näha selleks hooajaks põhisidemängijaks toodud Kārlis Abelītist, kes novembris vigastas puusaliigest. Selgus, et 20aastane lätlane on tiimist lahkunud ja juba üles antud Daugavpilsi meeskonda.

"Saaks paremini, aga midagi hullu pole," nentis Jasmin, kelle sats on 14 mängust võitnud viis. "Põhiturniir näitab, et Tallinn ja Tartu on ikka teistest pisut kõvemad. Meie maksimaalne ja reaalne koht oleks kolmas. Paar näotut mängu on sisse tulnud, mis jäävad kripeldama."