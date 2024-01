Neljandat korda tagasi valitud teatrijuht: Haridustöötajate palk on kultuuritöötajate tasul eest ära libisenud

Endla teatrijuhil Roland Leesmendil algab 1. veebruarist taas viie aasta pikkune ametiaeg, novembris valiti ta neljandat korda sellele kohale tagasi. Eesti kultuurkapitali piirkondlikult eksperdigrupilt pälvis ta ühtlasi aasta lõpus Pärnumaa kultuuripärli tiitli. “Kultuuripärli tiitel tuli mulle väga ootamatult, sest teater on meeskonnatöö, seega pean seda kogu meeskonna tunnustuseks,” sõnas Leesment.

Kui vaadata teatri mängukava, on järgmise, veebruari alguses esietenduva uuslavastuse “Tõde ja õigus V” viis esimest etendust juba välja müüdud. (Tõsi, Küüni mahubki vähem rahvast.) Märtsini ei leidu vabu kohti ka Küüni lavastusele “Mullingari kandis”, “Linda Vista” on välja müüdud lausa hooaja, mai lõpuni. Täissaale on nautinud “Mäeküla piimamees” ja veel mitu lavastust.