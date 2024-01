Rait Maruste ⟩ Õiguskantsler on tihtilugu väljunud oma ameti algsest ideest ja rollist

Tendentsi, et õiguskantsler avaldab üsna sagedasti tugevates toonides arvamust riigiõiguslikel teemadel ja päevapoliitika kohta, võtab arvustada erakondi ja nende toimimisviise, on võinud täheldada pikemat aega. See on pannud mind ja paljusid teisi riigiõiguse asjatundjaid küsima, kas see kõik kõlab ikka kokku õiguskantsleri riigiõigusliku mandaadi, staatuse ja pädevusega?