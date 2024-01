Pärnumaal toetas päästeamet 30 kodu küttekolde või elektrisüsteemi kordategemist

Kõige enam kodusid tehti korda Pärnumaal, kuhu jäi parendatud eluasemetest pea pool. Raplamaal sai korda 13, Saaremaal 11 ja Järvamaal seitse kodu. Läänemaa kodudest said senisest ohutumad kütteseadmed kuus ja Hiiumaal kolm majapidamist.



Toetuse saamise eeldus on omafinantseering, kuid panustavad omavalitsusedki. Näiteks Pärnu ja Haapsalu andsid pea niisama suure osa kui päästeamet.

Nii lõppenud aastal kui tänavu eraldati projekti “Kodu tuleohutuks” tarvis riigieelarvest miljon eurot. Niisama suurt summat on oodata kahel järgnevalgi aastal. Lääne regiooni kuue omavalitsuse osa on tänavu kokku 240 000 eurot, millele lisandub omavalitsuste panus.

Tänavune “Kodu tuleohutuks” taotlusvoor on avatud 17. märtsini. Seoses üldise hinnatõusuga on ühe kodu maksimumtoetus 1000 eurot suurem ehk 6000 eurot. Sel aastal tuleb tööde maksumuse sisse arvestada vingugaasi- ja suitsuanduridki, mis varasema praktika järgi on isegi korda tehtud kodust puudunud.



Lääne päästekeskuse ennetuspartner Terje Partsoja nendib, et kodude kordategemisel on ette tulnud takistusi. Puudus on töötegijatest ja sel põhjusel on ootejärjekorrad pikad. Oleme väga tänulikud igale teenusepakkujale väga tänulikud, kes teevad töid sealgi, kus ei ole võib-olla kõige mugavam ega soojem,” sõnas ta.

Päästeamet kutsub üles märkama tuleohtikke kodusid ja nendest omavalitsustele märku andma. Samuti on võimalus kutsuda päästjad koju nõustama. See on alati tasuta, vabatahtlik ja trahve ega ettekirjutusi ei ole vaja karta. Tuleohutusnõustamise saab tellida päästeameti ohutusportaalis või riigiinfo telefonil 1247.