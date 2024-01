Minagi hakkasin üksvahe mõtlema, et mul vist on sõjaväsimus. Ma ei jälgi enam nii agaralt sõjauudiseid, ei tea, kus on parasjagu rindejoon, kui palju on hukkunuid. Ma ei kiru ega mõtle sõjale enam nii palju. Kuid sõna “sõjaväsimus” on siiski hakanud mulle kostma kohatuna.