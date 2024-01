Nädalast jäi kõlama ⟩ Talvekatsumuste lainel

Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistik Avo Rahu nentis viimase nädala liiklusolusid kommenteerides, et raske on, kuid bussiühendus toimib ja saadakse hakkama. Ikka on tulnud ette juhtumeid, kus bussid on lumme kinni jäänud või seisnud ummikutes ja seetõttu hilinenud. Kõrvalistes paikades teevad liiklemise raskeks treppi sõidetud teed ja ega teehooldajad varastel hommikutundidel lumelükkamisega just ülemäära kiirusta.