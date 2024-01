Galerii ⟩ Sindi seltsimajas peeti kultuuritegijate auks tänupidu ja avati uhke näitus

Tori valla kultuurikeskuse direktori Ants Välimäe jutu järgi tekkis mõte läinud kevadel, kui seltsimaja oli veel remondis. “See maja on inimestele oluline, kultuurilugu tohutult kaua kestnud, Sindi laulukoor üle 150 aasta tegutsenud. Ja kui see maja saab nüüd uue sisu, kuue ja kvaliteedi, siis võiks ju kokku kutsuda kõik need inimesed, kes on aastate jooksul panustanud Sindi kultuuriellu, ning vaadata seljataha: mis siin on olnud ja kuidas on olnud,” avaldas ta.