Digilahendused kohtusüsteemis: Pärnu maakohus lühendab kantseleide lahtiolekuaega

Kohtu haldusalas olevad Pärnu, Rapla, Paide, Kuressaare, Haapsalu ja Kärdla kantselei on edaspidi avatud esmaspäevast kolmapäevani 10–12 ja 13–15. Muudatus hakkab kehtima tulevast nädalast.

Pärnu maakohtu teabehaldusjuht Ave Selter ütles pressiteate vahendusel, et üha enam kasutatakse digilahendusi ning inimesi, kes paberil kohtudokumente edastavad, on järjest vähemaks jäänud. Tema selgituse kohaselt on otstarbekas tööaega paremini planeerida.