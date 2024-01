Eneli Kindsiko ⟩ Maakoolide tulevik sõltub avalike teenuste tervikvaatest

Maakoolide tulevikku kujundavad rahvastiku ümberpaiknemine, õpetajaskonna vananemine, ent ka taristu amortiseerumine, eeskätt pooltühjad koolimajad. Seega on ilmne, et vanaviisi toimimine ei kanna juba ammu, ja selleks, et ka maapiirkondades säiliks kvaliteetne haridus, on tarvis mõelda maakoolidele sobivatele toimimismudelitele.