Konkurentsiamet langetas Lääneranna vallas jäätmeveo lisateenuse hinda

Nimelt tuvastas konkurentsiamet jäätmeveoettevõtjate AS Ragn-Sellsi, OÜ Ekoviri ja AS Eesti Keskkonnateenuste lisateenuse – kuni 800-liitrise konteineri alates 11 meetrist käsitsi liigutamise – hindu välja selgitades, et need on piirkonniti ebamõistlikult kõrged. Amet palus viia hinnad kooskõlla teenuse majandusliku väärtusega. Nii kehtivadki selle aasta algusest uued hinnakirjad.