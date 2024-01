Sel kuul kutsutakse üles digiprügi koristama. Kuidas seda teha?

Digiprügi maht suureneb iga päevaga ja eksperdid leiavad, et just see on globaalse soojenemise üks olulisi tegureid. Eesti riik on oma asutustes võtnud digiprügi vähendamise luubi alla ning riigi IT-keskus (RIT) jagab nippe, kuidas astuda esimesi samme digiprügist lahtisaamiseks.