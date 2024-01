Uuring: palk ja lisahüved on töötajaile tähtsaimad

Esiviisikusse mahtusid veel töötajate aus ja võrdne kohtlemine ja seegi, et tööandja võimaldab hoida tasakaalu töö- ja pereelu vahel.

Sama uuringu raames selgitati välja Eesti tipp-tööandja ehk eelistatuim ettevõte, kus töötada. Rahva arvates on see LHV pank. Teisel kohal asub Swedbank, kolmandal Telia, neljas on Coop Eesti ja viies Eesti Energia.