Loodusvaatlus ⟩ Tuska teinud jäävihm pakkus silmailugi

Nädala alguses sadanud ja kõikjal ladestunud jäävihm võis teha tuska, aga pakkus pisut ka silmailu. Selliseid olusid just iga nädal silmata ega tunnetada ei saa. Muu seas said jäävihma toel õhukese jääkihiga kaetud nii puud kui põõsad. Kuuse- ja männiokkadki olid hetkeks sisse mähitud. Et väljas lõõtsus tugev puhanguline tuul, kostis peale tuulemüha kahinat ja praksumist. Iilid üritasid kõigest väest rapsida jääst kangeid oksi. Kui muidu oleks need oksad ühest küljest teise kiikunud, siis kangetena liigutas tuul neid väga visalt.