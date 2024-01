Jaanus Männik ⟩ Veerežiimi muutmine võib põhjustada ulatusliku metsade huku

Suurt Saarde vallast (1065 ruutkilomeetrit) 72 protsent (771 ruutkilomeetrit) katavad metsad. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) hallatavat-majandatavat maad on üle poole valla territooriumist (544 ruutkilomeetrit). Looduskaitse all on territooriumist ligikaudu kolmandik, RMK maadest juba pool. Kirglikumate looduskaitsjate plaan näib olevat valla metsad-sood inimestest kui võõrliigist täiesti vabastada.