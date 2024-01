Taskuhääling ⟩ Õpetaja: Lahkumisavalduski on olnud valmis kirjutatud, aga ma pole tahtnud õpilasi alt vedada

Kui kergelt või raskelt tuli õpetajatel soov streigiga ühineda? Kuidas said neist streigijuhid? Kui raske on olnud kolleege kaasata? Kuidas lapsevanemad ja õpetajad on tööseisakusse suhtunud? Kui palju on õpetajad mõelnud streikimise asemel ametist loobumise peale?