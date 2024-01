Tanel Toom on öelnud, et tal läks “Tõe ja õiguse” filmi stsenaariumi kirjutamiseks hea mitu aastat. Filmi puhul see ongi keerulisem, tõdeb Vihmar, aga aega võttis see talgi. Ühe suve. Iseenesest on lavastajana väga kasulik kirjutada ise dramatiseeringuid, sa teed juba palju tööd selle käigus ära. Esimese lugemise ajaks näitlejatega on sul see siis juba tuhat korda läbi hekseldatud.