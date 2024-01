REPLIIK ⟩ Kas tehisintellekt suudab aidata loomeinimesi?

Kuid kas see on ikka loov lähenemine? Kas need lahendused on ka originaalsed?

Kui maletajate käigud on ettearvatavad ja reeglipärased, siis tehisintellekt on eksperte hämmastanud just ootamatute käigulahendustega. Ja Hiinas võitis ulmekirjandusvõistluse autor, kes kirjutas oma jutu tehisintellektiga kahasse.

Ei salata, et tehisintellekt hõlbustab tõlkijate ja projektikirjutajate tööd. Tehisaru kasutus on sel määral levinud, et kirjastamisel lisatakse lepingutesse nõue, et seda teost võib tõlkida, kaanepilti teha ainult inimene, mitte tehisintellekt.

Niisiis tunnistatakse, et tehisaru on juba mitmes vallas koostööpartner. Seda nii positiivsete kui negatiivsete mõjudega.