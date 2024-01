Nädalast jäi kõlama ⟩ Streik jätkub!

Valitsus saadab sõnumeid, et kokkulepet nagu otsitaks, kuid avalikkuse ette jõudnud infokillud on vastuolulised. Kord räägitakse õpetajate soovitud 10,8 miljonist eurost palgalisast, siis jälle hoopis haridusreformide vajalikkusest, et haridustöötajatele paremat tulevikku kavandada. Valitsuserakonnad isegi ei paista olevat sama meelt, kuidas selle streigiga ühele poole saada ja eluga edasi minna. Selgesti paistab silma Reformierakonna jäikus õpetajatele lisaraha leidmisel.