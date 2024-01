GALERII ⟩ Pärnu korvpallinaiskond teenis meistriliigas kolmanda võidu. Treener: Kõrgliigasse minek oli õige samm

Kaks aastat pani 56aastane Kallit täiega, rändas viie võistkonnaga mööda Eestit ringi nõnda, et (mängu)vabu nädalavahetusi praktiliselt polnudki. Nüüd on teenekal treeneril paar satsi vähem ja ta saab seepärast grammi võrra lahedamalt hingata. Sellegipoolest tuli pärast äsjast meistriliigamängu sõita laupäeval noortetiimiga Tartusse.

Selle hooaja eel reformiti Eesti naiste kossu märkimisväärselt – alaliit otsustas kõrg- ja esiliiga kokku panna. Valus löök Maarjamaa korvpallile oli tõsiasi, et riigi esiklubi ehk kahel viimasel aastal triumfeerinud TalTech pani pillid kotti: nüüd pole enam ühtki tiimi, kes lööks kaasa Balti liiga kõrgeimal tasemel ja üritaks asja vähegi professionaalselt ajada. Kõik on amatöörid. Küsiti, kas Eesti naiste korvpall on nüüd surnud ja asjaosalised leidsid, et asi on sellele suhteliselt lähedal.